Kim Kardashian erinnert sich an Leben vor dem großen Erfolg!

Sie kann heute über ihren Erfolg lachen! Kim Kardashian (43) ist unter anderem Unternehmerin, Model und Realitystar. Dabei gehört sie einer der berühmtesten und erfolgreichsten Familien der USA an. Deren glamouröses Leben können Fans seit vielen Jahren in der Serie The Kardashians verfolgen. Jetzt witzelt die Skims-Gründerin über ihre Berühmtheit – Kims Familie habe alles für den großen Durchbruch getan!

In der neusten Folge ihrer Realityshow feiert die US-Amerikanerin den 40. Geburtstag von Scott Disick, der als langjähriges Mitglied des Kardashian-Clans gilt. Kim erinnert sich an die Anfänge ihrer Familie. "Wir hätten alles für ein Cover getan!", lacht die 43-Jährige und fügt hinzu: "Leute, wir haben das System überlistet. Wir haben es geschafft! Was es auch ist, wir haben es herausgefunden und es geschafft." Dabei betont sie aber auch, dass das harte Arbeit gewesen sei.

Vor allem Kourtney Kardashians (44) Ex Scott erinnere Kim daran, dass sie nicht immer so erfolgreich war. "Er sagt ständig: 'Ist das zu glauben? Wir sollten gar nicht hier sein, wo wir jetzt sind. Wir waren nicht immer so cool. Wie haben wir das nur geschafft?", erinnert sich Kim.

Instagram / kendalljenner Die Familie Kardashian samt Nachwuchs 2019

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Scott Disick, Kim Kardashian und Kris Jenner

Getty Images Kim Kardashian, Kourtney Kardashian und Scott Disick

