Kourtney Kardashian lässt Party von Ex Scott Disick sausen

Auf diese Feier konnte sie scheinbar gut verzichten! Hinter Kourtney Kardashian (44) und Scott Disick (40) liegen turbulente Jahre. 2006 waren die beidenzusammengekommen. Nach drei gemeinsamen Kindern und unzähligen Auf und Abs hatte sich die einstigen Turteltauben 2015 endgültig getrennt. Seit dem Liebes-Aus soll das Verhältnis zwischen den beiden ziemlich angespannt sein. Jetzt lässt Kourtney sogar die große Geburtstagsparty von Scott sausen!

In der neuen Folge von The Kardashians feiert der Unternehmer seinen 40. Geburtstag. Anlässlich seines Ehrentages schmeißt Scott eine große Party. Unter den Gästen sind auch Kourtneys Mutter Kris (68) sowie ihre Schwestern Kim (43), Khloé (39), Kendall (28) und Kylie (26). Von seiner Ex ist jedoch weit und breit nichts zu sehen. Erklärt wird ihre Abwesenheit von den anderen Familienmitgliedern nicht.

Bereits vor einigen Wochen hatte ein Insider behauptet, dass Kourtney sich so gut es geht von Scott distanzieren möchte. "Jetzt, wo sie eine Familie mit Travis gründet, ist kein Platz mehr für Scott", erklärte die Quelle gegenüber Radar Online.

Scott Disick und Kourtney Kardashian, August 2014

Scott Disick, TV-Persönlichkeit

Kourtney Kardashian, Realitystar

