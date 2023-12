2024 gibt es zwei Bachelors: Das sagen die Fans zur Neuerung

Im kommenden Jahr wird das Format Der Bachelor generalüberholt. Während David Jackson noch vor einigen Monaten als alleiniger Rosenkavalier aus 23 Ladys seine Traumfrau wählen konnte, werden 2024 gleich zwei Junggesellen die Qual der Wahl haben. Mit "Die Bachelors" wartet auf den Zuschauer also gleich die doppelte Testosteron-Dröhnung. Doch wie kommt das bei den Fans an? Promiflash hat da mal nachgehakt...

Die Supporter sind sich nicht wirklich einig! In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 04. Dezember, 09:45 Uhr] stimmen 717 von 1.409 Leser (50,9 Prozent) ab, dass sie die Neuerung mega finden. 692 User (49,1 Prozent) stehen der ganzen Sache noch etwas skeptisch gegenüber. Auf Social Media hingegen sind die Meinungen der User deutlicher: "Wenn die Ideen ausgehen…" oder "Dann sehen wir das Elend doppelt! Ohje", lauten zwei Kommentare unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash.

Allzu lange müssen sich Fans aber nicht mehr gedulden. Wie RTL via Instagram bekannt gibt, sollen bereits diese Woche die beiden Bachelors vorgestellt werden. "Am Mittwoch, dem 6. Dezember lernt ihr unser Rosenkavalier-Duo kennen", heißt es in dem Statement.

Christopher Adolph / Future Image / ActionPress Niko Griesert, Ex-Bachelor

Instagram / sebastianpreuss Ex-Bachelor Sebastian Preuss

RTL Andrej Mangold im "Der Bachelor"-Finale 2019

