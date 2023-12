Britney Spears rekelt sich in heißer Unterwäsche im Bett

Seitdem Britney Spears (42) nicht mehr unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (71) steht, lebt die Sängerin ein freies und eigenständiges Leben. Genau das scheint die "Gimme More"-Interpretin auch sehr zu genießen, wie sie nur zu gern im Netz präsentiert. Dass es dabei auch mal ziemlich sexy und lasziv zu gehen kann, zeigt sie nun: Britney teilt ein Video von sich, in dem sie lediglich Unterwäsche trägt!

Via Instagram liefert die 42-Jährige ihren Fans mal wieder heißen Content. Lediglich in einem pinken BH und den dazu passenden String bekleidet rekelt sich Brit in ihrem Bett. Dazu schreibt sie ein paar wirr-klingende Zeilen. "Ich habe endlich einen BH von Victoria's Secret gefunden, der nicht weh tut! Ich liebe Push-up-BHs, aber ich mag keine gepolsterten Push-up-BHs. Dieser BH ist genial, er hebt die Brüste und ist nicht gepolstert", kommentiert sie unverblümt und fügt außerdem hinzu: "Die 40 kann mich mal am Arsch lecken! Ich bin dieses Jahr sechs geworden – ich fühle mich sowieso die meiste Zeit wie sechs."

Dass Brit gern mal die Hüllen fallen lässt, ist ihrer Community nicht neu. Erst vor wenigen Tagen posierte die Musikerin komplett nackt an einem Strand. Einzig und allein ihre Hände dienten zur Verdeckung ihrer Brüste. Was sagt ihr zu Britneys hotten Aufnahmen? Stimmt in der Umfrage ab.

Anzeige

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Anzeige

Collage: Instagram Collage: Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Anzeige

Wie findet ihr Britneys sexy Video? Sehr heiß! Unangemessen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de