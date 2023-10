Britney Spears ist Vormundschaft wegen der Kids eingegangen

Das war einer der traurigen Gründe. Rund 13 Jahre lang lebte Britney Spears (41) unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie (71). Er verwaltete ihre finanziellen Angelegenheiten, ihre Karriere, aber auch höchst private Dinge. In ihrem kommenden Buch "The Woman in Me" bespricht die Sängerin unter anderem auch diese Zeit. Jetzt kommt bereits ans Licht, dass Britney sich vor allem auch wegen ihrer Kinder der Vormundschaft hingegeben hat.

In einem Auszug aus "The Woman in Me" gibt der Popstar zu, dass er irgendwann aufgehört habe, die Vormundschaft anzufechten. "Nachdem ich auf einer Trage festgehalten wurde, wusste ich, dass sie meinen Körper jederzeit unter Kontrolle bringen konnten", schreibt Britney. Daher sei sie die Vormundschaft eingegangen, um sich die Chance nicht zu verbauen, ihre beiden Söhne zu sehen: "Meine Freiheit im Tausch gegen ein Nickerchen mit meinen Kindern – das war ein Tausch, den ich bereit war zu machen."

In ihren Memoiren schreibt Britney außerdem davon, wie sie sich ihrer "Freiheit und ihrer Weiblichkeit beraubt" gefühlt hatte. "Wenn ich daran zurückdenke, dass mein Vater und seine Mitarbeiter so lange die Kontrolle über meinen Körper und mein Geld hatten, wird mir schlecht", klagt Britney weiter.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Disneyland im August 2019

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

