Nur Kollegen? Teyana Taylor strippt für Leonardo DiCaprio

Teyana Taylor (33) und Leonardo DiCaprio (49) wurden schon häufiger miteinander in Verbindung gebracht. Jetzt zeigt ein Video, das Daily Mail vorliegt, wie die Sängerin dem Titanic-Star eine intime Performance widmet. Im Paradise Club in New York tanzt sie für den Oscarpreisträger, während dessen Freundin Vittoria Ceretti (25) direkt daneben sitzt. Die "A Thousand and One"-Darstellerin trägt dabei ein Korsett mit Fake-Nippel-Piercings, an denen sie vor Leo herumspielt. Der Schauspieler zeigt sich von Teyanas Moves wenig beeindruckt. Er drückt währenddessen seiner Liebsten einen Kuss auf die Wange.

Leo und die 33-Jährige kennen sich von einem gemeinsamen Projekt. Anfang des Jahres hatten sie den neuen Film von Paul Thomas Anderson (53) in Sacramento gedreht. Am Set soll der 49-Jährige seiner Kollegin einen Klaps auf den Po gegeben haben, wie Daily Mail berichtete. Auch auf einer Party vor der Oscar-Verleihung im März wurden die beiden zusammen gesehen. Laut einer weiteren Quelle habe der berüchtigte Frauenheld beim Tanzen eine Hand auf dem nackten Rücken von Teyana platziert. Sie soll ihm danach mit einem breiten Lächeln um den Hals gefallen sein.

Mit seiner Freundin Vittoria bandelt Leo schon seit Sommer des vergangenen Jahres an. Der Hollywoodstar ist eigentlich dafür bekannt, kurze Liebschaften mit jungen Models zu führen, doch mit der 25-Jährigen scheint alles anders zu sein. "Es läuft so gut, dass Leo sogar eine Exklusivbeziehung führt. Er denkt nur an Vittoria!", hatte eine Quelle gegenüber Us Weekly geschwärmt. Die Italienerin sei eine tolle Partnerin für Leo, da sie sich von der Berühmtheit des Megastars nicht einschüchtern lässt.

ActionPress / Backgrid Teyana Taylor, Sängerin

Getty Images Vittoria Ceretti, Model

