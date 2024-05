"Gefühle spielen verrückt": HealthyMandys Sohn ist jetzt da!

HealthyMandy und FitnessOskar könnten glücklicher wohl nicht sein! Im September gaben die beiden Influencer bekannt, dass sie wieder ein Kind erwarten. Nun durften sie den kleinen Sohnemann auch schon auf der Welt begrüßen. Ganz glatt sei aber nicht alles verlaufen, wie Mandy in ihrer Instagram-Story preisgibt: "Der erste Tag war etwas turbulent. Ihn an den Kabeln zu sehen, hat mir mehr als das Herz gebrochen. Er hatte kleine Probleme mit dem Blutzucker. Aber er hat das so toll gemacht." Mittlerweile gehe es dem Kleinen aber gut. Alle Infos gibt es im Promiflash-Video!



