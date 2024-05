Gratuliert die Königsfamilie Archie nicht zum Geburtstag?

Prinz Archie (5) feiert am sechsten Mai seinen fünften Geburtstag. Der Sohn von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) scheint zu diesem Anlass keine Glückwünsche von seiner britischen Familie zu erhalten. Zumindest ist es bis jetzt ruhig auf den Social-Media-Kanälen der Royals. Weder über das offizielle Profil der Royal Family noch über Prinz William (41) und Prinzessin Kates (42) Account richten sie ihre Glückwünsche aus. Wie OK! berichtet, könnte das an einer königlichen Regel liegen, laut der nur arbeitende Mitglieder der Familie eine Botschaft zu ihrem Ehrentag erhalten sollen.

Vorher wurde vermutet, dass König Charles (75) seinen Enkelsohn an seinem Geburtstag kontaktieren würde. "Charles hat sich nach Videotelefonaten erkundigt, aber seinen Adjutanten zufolge fühlt er sich bei dieser Idee unwohl", verriet der Royal-Experte Tom Quinn im Interview mit Mirror. Das Familienoberhaupt soll die moderne Technologie verabscheuen, aber seinen Enkel gerne sehen wollen. Da Harry und Meghan mit Archie und Prinzessin Lilibet (2) in Kalifornien leben, kann der Monarch sie nicht einfach besuchen. Außerdem herrscht zwischen Charles und seinem jüngsten Sohn immer noch dicke Luft.

Trotz der schwierigen Beziehung soll Harry seine Familie zu den Invictus Games eingeladen haben. Laut Page Six wird in der St. Pauls Kathedrale ein Gottesdienst zur Feier des zehnjährigen Jubiläums der Sportveranstaltung stattfinden. Ob William und Co. sich bei dem Event blicken lassen werden, ist allerdings fraglich. Neben dem Familienstreit sollen auch die gesundheitlichen Probleme von Charles und Kate ein Hindernis für das Wiedersehen sein. Bei beiden Royals war dieses Jahr Krebs diagnostiziert worden.

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles in London, 2012

Wie findet ihr die Entscheidung der Royals, Archie nicht öffentlich zum Geburtstag zu gratulieren? Gut. Harry und Meghan haben sich nun mal von der Familie getrennt. Sehr schade. Der kleine Archie kann ja nichts für den Zoff. Ergebnis anzeigen



