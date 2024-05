Sam Asghari macht sich Sorgen um seine Ex Britney Spears!

Britney Spears (42) hat kürzlich vor einem Hotel in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Die Künstlerin wurde fotografiert, als sie von Sanitätern wegen einer Knöchelverletzung behandelt wurde, während sie nur leicht bekleidet und in einer Decke gewickelt war. Ihr Ex-Mann Sam Asghari (30) zeigt sich besorgt über diesen Vorfall und um Britneys mentale Gesundheit – er soll sich "schrecklich fühlen." Ein Insider erklärte gegenüber Us Weekly: "Britney wird für Sam immer wichtig sein, und er wird sie immer beschützen wollen. Sam ist ein Helfer und war in ihrer schwersten Zeit für sie da. Er hofft, dass es ihr gut geht."

Trotzdem reagierten Fans wenig begeistert, als Sam am Freitag einen Schnappschuss auf Instagram teilte, auf dem er entspannt mit seinem Hund posierte und seinen durchtrainierten Körper zeigte. Ein Nutzer kommentierte besorgt: "Ich hoffe, du fragst auch nach Britney." Ein anderer Fan bezog sich direkt auf den Vorfall und schrieb: "Geh zu ihr und erkundige dich nach ihrem Knöchel! Sie braucht dich!"

Sam und Britney lernten sich am Set von Britneys Musikvideo "Slumber Party" kennen, tauschten Nummern aus und fingen kurz danach an, sich zu daten. Bereits 2016 bandelten sie an – mit einem Instagram-Post bestätigten sie ihre Beziehung Anfang 2017. Nach dem Ende von Britneys Vormundschaft im Jahre 2021, heirateten die beiden im Sommer 2022. Doch im vergangenen August reichte Sam nach 14 Monaten Ehe die Scheidung ein, unter der Begründung, dass die beiden "nicht vereinbare Differenzen" hätten. Der Scheidungsprozess zog sich seitdem in die Länge, doch nun konnten sich die Künstlerin und der Schauspieler wohl einigen.

Instagram / samasghari Sam Asghari, Instagram 2024

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears

