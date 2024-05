Top oder Flop? Jennifer Lopez trägt knallrotes Outfit in NYC

Jennifer Lopez (54) scheint sich schon einmal für die Met Gala aufzuwärmen. Vor ihrem Auftritt bei "Good Morning America" stolziert die Sängerin über die Straßen New Yorks und trägt dabei ein aufsehenerregendes Outfit in der Trendfarbe Rot. Ihre Hose in Lederoptik geht nahtlos in hohe Plateauschuhe über. Dazu kombiniert die "Jenny from the Block"-Interpretin einen Rollkragenpullover und eine Sonnenbrille – natürlich mit roten Gläsern. Die Highlights des besonderen Looks sind außerdem ein hellroter Fellmantel und eine moderne Handtasche mit wellenförmigen Aussparungen.

Für die Met Gala wird sich der Hollywoodstar höchstwahrscheinlich noch einmal umziehen. Das Event hat jedes Jahr ein anderes Motto und dieses Mal lautet es "The Garden of Time". In einem Video für Vogue erklärte die Schauspielerin Mitte April, dass sie sich erst kurz vor der Veranstaltung Gedanken um ihren Look machen wollte: "Ich habe ein paar verschiedene Pläne. Ich bin noch am Überlegen. [...] Ich gehöre auch zu den Leuten, die sich erst in letzter Minute entscheiden." Die 54-Jährige hat bei der diesjährigen Gala die Ehre, eine der fünf Co-Vorsitzenden zu sein. Ihre Kollegen für den Abend werden Bad Bunny (30), Chris Hemsworth (40), Zendaya (27) und Anna Wintour (74) sein.

Momentan ist noch unklar, ob Ben Affleck (51) seine Frau bei dem wichtigen Modeevent begleiten wird. Zuletzt soll es zwischen den beiden Stars gekriselt haben. Ein Insider berichtete gegenüber OK!, dass ihre Beziehung unter der räumlichen Distanz gelitten habe. Der "The Accountant"-Star habe eine Fortsetzung des Thrillers in Kalifornien gefilmt, während Jennifer in New York beschäftigt gewesen sei. "Die Flitterwochen sind definitiv vorbei!", behauptete die Quelle. J.Lo soll in dieser Zeit die Zuneigung und Bestätigung ihres Ehemanns gesucht haben, während der Familienvater eher schroff mit ihr umgegangen sei.

Jamie McCarthy/Getty Images Zendaya auf der Met Gala 2018

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Ehepaar

