Rettet "Promi Big Brother" Dominik Stuckmanns Beziehung?

Die Zeit im Container hat ihm gutgetan! Dominik Stuckmann (31) hatte im vergangenen Jahr als Der Bachelor seine große Liebe gesucht – und sie in der Finalistin Anna Rossow (35) gefunden. Am Ende hatten die Turteltauben die Show als Paar verlassen. In diesem Jahr kämpfte der einstige Rosenkavalier dann bei Promi Big Brother um den Sieg. Dort erzählte der Influencer, dass er und seine Liebste zurzeit eine schwere Phase durchmachen. Gegenüber Promiflash verrät Dominik nun, wie es um seine Beziehung mit Anna steht!

In der Sendung habe er viel Zeit gehabt, über alles nachzudenken und sich selbst zu reflektieren. Dass er kurz vor dem Finale gehen musste, sei ihm mehr oder weniger egal. "Viel wichtiger ist, dass wir hier jetzt noch mal von vorne anfangen, weil ich mir auch viel eingestehen musste in dieser Zeit. Ich denke, das Ganze wird uns jetzt in der Beziehung mehr oder weniger retten", erklärt Dominik im Interview mit Promiflash. Daher sei er froh, wie am Ende alles gekommen sei.

Dass seine Liebste ihn nach seinem Auszug in der "Late Night Show" überrascht hat, habe ihn sehr erleichtert: "Für mich war auch superwichtig, dass ich da drinnen mir immer selber treu bleibe, meine Werte beibehalte. Und als sie mich dann in den Arm genommen hat und mir gesagt hat, dass sie mich liebt und stolz auf mich ist, ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen."

Getty Images Dominik Stuckmann und Anna Rossow bei den About YOU Awards 2022

Instagram Dominik Stuckmann, "Der Bachelor" 2022

Dwi Anoraganingrum / Future Imag Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim 27. RTL-Spendenmarathon 2022

