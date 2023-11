Dominik Stuckmann weint: Er und Anna waren kurz vor Trennung

Es lief zuletzt wohl nicht so rosig bei den beiden! Dominik Stuckmann (31) hatte vergangenes Jahr als Der Bachelor nach der großen Liebe gesucht – und sie auch gefunden: Im Finale der Show hatte er seine letzte Rose Anna Rossow (35) gegeben und ist seitdem mit ihr liiert. Das Paar wohnt sogar schon zusammen. Doch bevor Dominik in den Promi-BB-Container gezogen ist, stand ihre Beziehung offenbar auf der Kippe!

Bei Promi Big Brother dürfen sich die Bewohner über Videobotschaften ihrer Liebsten freuen. Auch der Ex-Rosenkavalier bekommt eine Nachricht von seiner Freundin. "Hallo, mein Schatz. Ich vermisse dich unendlich! Ich glaube an dich und liebe dich unendlich!", sagt Anna in dem Clip. Dominik ist davon sichtlich gerührt, ihm kommen die Tränen. Im Sprechzimmer verrät er dann, warum ihn die Botschaft so fertig macht: "Anna und ich, wir hatten eine schwierige Zeit. Bevor ich hier eingezogen bin, waren wir kurz davor, das Ganze zu beenden", gibt er zu und betont: "Durch ihr Feedback weiß ich jetzt, dass wir wieder auf einem sehr guten Weg sind. Ich liebe sie über alles!"

Mittlerweile wohnt Dominik schon seit zwölf Tagen im Promi-BB-Haus. So lange von seiner Partnerin getrennt zu sein, geht dem Reality-TV-Star sehr nahe. Schon vor einigen Tagen musste er deswegen ein paar Tränen verdrücken: "Wir sind einer so krassen emotionalen Belastung ausgesetzt, dass man natürlich an den schönen Dingen draußen festhält. Ich merke einfach, wie sehr ich sie liebe."

Anzeige

Sat.1 Anna Rossows Videobotschaft bei "Promi Big Brother"

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Dominik Stuckmann und Anna Rossow im Mai 2022

Anzeige

Sat.1 Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de