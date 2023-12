"Bestimmung": Macaulay Culkin schwärmt von seiner Familie!

Er geht in seiner Rolle als Familienvater total auf! Seit sechs Jahren gehen Macaulay Culkin (43) und Brenda Song (35) schon gemeinsam durchs Leben. Im April 2021 wurden der Kevin – Allein zu Haus -Star und die "Hotel Zack & Cody"-Darstellerin zum ersten Mal Eltern. Nach dem kleinen Dakota durfte sich das Paar über einen weiteren Sohn freuen. Nun widmet Macaulay seiner Familie rührende Worte!

Am Freitag stand für den 43-Jährigen ein ganz besonderes Event an: Macaulay wurde ein Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood verliehen. In seiner Dankesrede richtete sich der Schauspieler mit besonders emotionalen Worten an seine Verlobte. "Du bist mein Champion. Du bist die einzige Person, die sich heute mehr für mich freut als ich selbst", erklärte er den Tränen nahe und betonte: "Du hast mir meine ganze Bestimmung gegeben. Du hast mir eine Familie geschenkt."

Während der Verleihung waren auch seine beiden Söhne anwesend – es ist das erste Mal, dass Macaulay seinen Nachwuchs der Öffentlichkeit zeigt. Auf Schnappschüssen der Veranstaltung ist zu sehen, wie sein jüngster Sprössling mit Schnuller im Mund auf Brendas Schoß sitzt und dabei verschmitzt in die Kamera blickt.

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song mit ihrem Sohn Dakota, Dezember 2023

Getty Images Macaulay Culkin und Brenda Song im Dezember 2023

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

