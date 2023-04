Macaulay Culkin und Brenda erstmals nach Baby-News gesichtet

Brenda Song (35) und Macaulay Culkin (42) zeigen sich erstmals als vierköpfige Familie! Die beiden Schauspieler sind im April 2021 Eltern eines Sohnes geworden. Ihren Nachwuchs und ihr Privatleben halten die beiden weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. So wurde vor wenigen Tagen überraschend bestätigt, dass sich die beiden vergangenes Jahr über ein weiteres Kind freuen durften. Jetzt wurden Brenda und Macaulay mit ihren beiden Kids gesichtet!

Auf Bildern, die Us Weekly vorliegen, sind der 42-Jährige und seine Partnerin mit ihren Kindern bei einem regnerischen Nachmittagsausflug in Los Angeles zu sehen. Es ist das erste Mal, dass sich das Paar zeigt, seit die Geburt ihres zweiten Babys bekannt ist. Brenda und ihr Liebster setzten an dem Tag auf bequeme Kleidung und trugen lässige Outfits, als sie den Parkplatz verließen.

Insider berichteten gegenüber Us Weekly, dass Brenda kurz vor Weihnachten entbunden haben soll. Ihr zweiter Sohn soll den Namen Carson tragen — weder Macaulay noch die 35-Jährige bestätigten die tollen Neuigkeiten und halten sich weiterhin bedeckt.

Anzeige

Getty Images Brenda Song, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Macaulay Culkin, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Brenda Song, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de