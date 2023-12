Jana und Thore Schölermann begeistern mit diesem Nackt-Pic!

So hat man die beiden noch nie gesehen! Thore Schölermann (39) und Jana Julie Schölermann (36) gelten für viele Fans als das Traumpaar der deutschen Promis. Ihre Liebe krönten sie nicht nur mit einer Hochzeit, sondern auch mit ihrer Tochter namens Ilvi. Der Moderator und die Schauspielerin präsentieren ihr Familienglück auch gerne im Netz – jetzt gibt es mal aber ein ganz anderes Posting: Thore und Jana ziehen blank!

Auf Instagram teilen die Turteltauben diesen Schnappschuss. In einer Art Box, die einen Eisblock darstellen soll, posieren der 39-Jährige und seine Frau mit geschockten Gesichtsausdrücken. Denn Thore und Jana wurden quasi nackig erwischt und eingefroren! Nur die wichtigsten Körperteile verdecken sie – er mit seiner Hand und sie mit einer Pflanze.

"Ich muss sagen, das Bild ist ja mal so was von cool" und "Sehr sexy! Kein Wunder, dass [bei euch] kein Schnee liegt", kommentieren beispielsweise zwei begeisterte User. Denn Jana erklärte, dass es bei ihnen in Köln nicht geschneit hatte. Der Fan findet aber, dass sie und Thore eh alles zum Schmelzen gebracht hätten.

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit ihrer Tochter Ilvi

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann, Schauspielerin

Instagram / thoreschoelermann Thore Schölermann, Moderator

