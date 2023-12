Krass! So viel hat Dominik Stuckmann bei Promi BB abgenommen

Dieser Aufenthalt ging auf Kosten seines Körpers! Dominik Stuckmann (31) war in den vergangenen zwei Wochen einer von 13 Bewohnern des Promi-Big-Brother-Containers. Der Ex-Bachelor und seine Reality-Kollegen ernährten sich hauptsächlich von Haferflocken und Leitungswasser – andere Mahlzeiten gab es nur, wenn eine Challenge gewonnen wurde. Die kargen Mahlzeiten scheinen sich nun ordentlich auf sein Gewicht ausgewirkt zu haben: Dominik hat mehr als zehn Kilogramm abgenommen!

In seiner Instagram-Story macht der ehemalige Rosenkavalier ein erschreckendes Geständnis über seinen Körper. "Minus 12 Kilogramm! Ich bin mit 92,5 Kilogramm zu 'Promi Big Brother' gegangen", schreibt Dominik zu einem Foto, auf dem er auf einer Waage steht – diese zeigt ein Gewicht von 80,5 Kilogramm an. Ein Emoji mit fassungsloser Mimik zeigt, dass der Unternehmer wohl sichtlich überrascht zu sein scheint.

In einem Interview mit Promiflash verriet der Realitystar kurz nach seinem Promi-BB-Exit, dass es für ihn zuletzt schwer war, in der Gruppe Anschluss zu finden. "Ich war immer derjenige in der Gruppe, der zum Schluss der Außenseiter war. [...] Ich war dann mehr oder weniger auf eigene Füße gestellt."

Anzeige

SAT.1 / Nadine Rupp / Willi Weber Der "Promi Big Brother"-Cast 2023

Anzeige

Sat.1 Dominik Stuckmann bei "Promi Big Brother" 2023

Anzeige

Instagram / dominik.stuckmann Dominik Stuckmann im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de