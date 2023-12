Maurice Dziwak wollte "Love Island"-Vanessa kennenlernen!

Maurice Dziwak hat es wohl faustdick hinter den Ohren! Nach ihrer Teilnahme an dem Format Das Sommerhaus der Stars trennten sich der Realitystar und seine damalige Freundin Ricarda Raatz – ihr Liebes-Aus verkündeten die beiden, kurz nachdem die ersten Folgen ausgestrahlt wurden. Doch Maurice scheint kein Kind von Traurigkeit zu sein: In den vergangenen Wochen wurde er mehrmals mit verschiedenen Frauen gesehen. Und damit nicht genug: Maurice wollte auch die Love Island-Kandidatin Vanessa (23) kennenlernen!

Das verrät die Beauty jetzt exklusiv gegenüber Promiflash: "Wir hatten Interesse, uns kennenzulernen. Er hatte mir damals gleich nach 'Love Island' geschrieben, dass er mich kennenlernen will. Wir wollten uns diese Woche treffen – er meinte, er findet mich so sympathisch und er weiß, dass das mit uns passen wird." Doch bevor es dazu kommen konnte, kriselte es zwischen den beiden bereits – Maurice soll laut Vanessa ziemlich eifersüchtig sein: "Ich finde es krass zu sehen, dass er auf Dates geht mit anderen Frauen, und wenn ich bloß einem Typen folge, sagt er gleich, [...] dass der andere Typ bestimmt was von mir möchte." Darauf habe Vanessa aber keine Lust: Sie beendet das Kennenlernen vorzeitig!

Am Wochenende erwischte eine Promiflash-Leserin den Studenten mit einer anderen Frau: Ziemlich vertraut und innig genoss Maurice mit einer unbekannten Blondine eine Shopping-Tour in einem Einkaufszentrum in Oberhausen. Dabei hatten die beiden einige Zärtlichkeiten ausgetauscht und Händchen gehalten.

Instagram / ricardaraatz "Are You The One?"-Maurice und Ricarda

Instagram /vanessa.grassl_22 Ehemalige "Love Island"-Teilnehmerin Vanessa

Promiflash Maurice Dziwak mit einer unbekannten Blondine, 2023

