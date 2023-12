Typveränderung: So kurz sind Claudia Effenbergs Haare jetzt!

Claudia Effenberg (58) gönnt sich ein krasses Umstyling! Die blonde Haarpracht gilt als Markenzeichen des Models. Mit ihrem Look experimentiert die einstige Dschungelcamp-Kandidatin dennoch gerne herum: So trug sie ihre Haare in den vergangenen Jahren mal etwas länger, mal etwas kürzer. Zuletzt hatte die Designerin einen Long Bob – doch der ist nun passé: Claudia hat sich von ihrer langen Mähne getrennt!

Auf Instagram filmt sich die 58-Jährige bei ihrem Friseurtermin: Schritt für Schritt verwandelt sich ihre einst so lange Mähne in eine kesse Kurzhaarfrisur! Total begeistert betrachtet sie sich auf dem Kameradisplay und haucht ihren Fans am Ende freudestrahlend einen Luftkuss zu. "Endlich passt der Kopf auch wieder zum Körper", scherzt die Blondine.

Claudia ist also richtig happy mit der Veränderung – ihre Community sieht das in der Kommentarspalte offensichtlich genauso. "Mega. Das steht dir einfach so gut", "Das ist Dein Haarschnitt! Frech, wild und wunderbar!" und "Sieht klasse aus – viel besser als vorher", lauten nur einige der positiven Feedbacks ihrer Follower.

RTL Claudia Effenberg, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Instagram / claudiaeffenberg Claudia Effenberg vor ihrem Umstyling

Getty Images Claudia Effenberg, Designerin

