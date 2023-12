Aaron Carter (†) wäre 36 geworden: Ex Melanie Martin trauert

Aaron Carters (✝34) Familie und Freunde müssen einen harten Tag durchstehen. Im Januar 2022 hatten die traurigen Nachrichten die Runde gemacht: Der Musiker ist tot. Wie sich später herausstellte, war der US-Amerikaner an den Folgen eines Drogencocktails gestorben – er ist nur 34 Jahre alt geworden. Am heutigen Donnerstag wäre der 36. Geburtstag des Sängers. Und seine Ex Melanie Martin teilt zu diesem Anlass rührende Worte.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die frühere Verlobte von Aaron ein Video aus ihrer gemeinsamen Zeit. Dazu schreibt sie: "Obwohl wir Welten voneinander entfernt sind, sind unsere Herzen für immer verbunden." Zu seinem Geburtstag gratuliert die Blondine ihrem verstorbenen Verflossenen: "Hier ist deine himmlische Geburtstagspost und unsere Erinnerungen, die wir vermissen, aber für immer in Ehren halten!"

Melanie und Aaron hatten zu seinen Lebzeiten eine echte On-Off-Beziehung geführt. Im November 2021 hatten sie noch ihren gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen dürfen – doch viel Zeit blieb ihnen als kleine Familie nicht, bevor der frühere Kinderstar im Januar verstarb.

Anzeige

Getty Images Aaron Carter, 2017

Anzeige

Getty Images Aaron Carter, Sänger

Anzeige

Instagram / aaroncarter Aaron Carter mit seiner Verlobten Melanie und seinem Sohn Prince Lyric

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de