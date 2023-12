Krasse Typveränderung: Kate Beckinsale ist jetzt blond!

Da muss man zweimal hinschauen! Seit dem Beginn ihrer Karriere ist Kate Beckinsale (50) für ihre langen, braunen Haare bekannt. In den letzten Wochen zeigte sich die Schauspielerin jedoch bereits mit einer immer heller werdenden Mähne. Nun wagt die "Van Helsing"-Darstellerin den nächsten Schritt in puncto Haare. Die gebürtige Britin überrascht ihre Fans mit einem krassen Umstyling: Kate trägt jetzt einen blonden Bob!

Auf Instagram präsentiert Kate ihre neue Frise. Auf den Bildern posiert die 50-Jährige in einem roten Anzug, während sie sich in ihre blonden Haare fasst. Die Fans sind von der Typveränderung begeistert. Unter ihren Post wird die Beauty mit Komplimenten überhäuft. "Du siehst absolut sensationell aus", kommentiert ein begeisterter Follower. Ein anderer User schwärmt: "Oh mein Gott! Blond steht dir so gut!"

Neben den Schmeicheleien musste sich Kate auch kürzlich mit einigen Behauptungen auseinandersetzen. Böse Zungen unterstellten ihr diverse Beauty-Eingriffe. Das stritt die "Underworld"-Darstellerin jedoch ab. "Kein Fadenlifting, kein Botox, kein Laser, keine Nasenkorrektur, keine Filler", stellte sie auf Social Media klar.

Getty Images Kate Beckinsale in Hollywood, 2020

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

