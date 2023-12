Nach schwerem Krebskampf: Anna Cardwell (29) ist gestorben

Traurige Nachrichten von Anna Cardwell (29). Im Januar dieses Jahres hatte die Tochter von June Shannon (44), bekannt als Mama June, eine schockierende Neuigkeit geteilt: Bei ihr wurde Krebs diagnostiziert. Nach einer Chemotherapie schien es ihr etwas besser zu gehen – die Schmerzen waren kurzzeitig sogar weniger geworden. Doch in den vergangenen Wochen verschlechterte sich ihr Zustand wieder. Nun muss sich ihre Familie von ihr verabschieden: Anna ist gestorben.

Die traurige Nachricht teilt ihre Mutter auf via Instagram mit. "Mit gebrochenem Herzen geben wir bekannt, dass Anna nicht mehr unter uns ist. Sie ist gestern Abend um 23:12 Uhr friedlich in meinem Haus verstorben. Sie kämpfte einen höllischen Kampf für zehn Monate", schreibt June. Die Familie sei bei Anna gewesen, als sie starb – das habe sie sich so gewünscht. Abschließend bedankt sich die US-Amerikanerin bei den Fans für ihre Unterstützung: "Wir lieben euch alle und eure anhaltenden Gebete und Gedanken für unsere Familie in dieser schweren Zeit."

Zahlreiche Fans und Freunde trauern um Anna und sprechen ihr, ihren Kindern und Verwandten ihr Beileid aus. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bete so sehr für eure Familie in dieser Zeit, Anna wird für immer in Erinnerung bleiben", schreibt ein User im Netz. Ein weiterer kommentiert: "Ruhe in Frieden, Anna. Gott möge ihren Kindern beistehen.

Anzeige

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

Anzeige

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, Januar 2021

Anzeige

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de