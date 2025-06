Anna Cardwells Witwer zieht 14 Monaten nach ihrem Tod um

Eldridge Toney, der Witwer von Anna Cardwell (✝29), hat mehr als ein Jahr nach ihrem Tod beschlossen, ein neues Kapitel aufzuschlagen und in ein neues Zuhause zu ziehen. Anna, die Reality-TV-Star und Mutter von zwei Kindern war, starb im Dezember 2023 im Alter von nur 29 Jahren an einem fortgeschrittenen Nebennierenkarzinom. "Das Haus, das wir geteilt haben, war ein ständiger Erinnerungsort an die schlimme Zeit", erklärte Eldridge in einem Interview mit dem Magazin People. Der Umzug im Februar 2025 bedeutete für ihn einen Neuanfang, denn das alte Heim war untrennbar mit Annas Krankheit und ihren gemeinsamen letzten Monaten verbunden.

Nach Annas Tod plagten Eldridge tiefe Trauer und Schwierigkeiten, sich ihren hinterlassenen Dingen zu nähern. Im Februar 2024 sprach er darüber, wie schwer es war, ihre Habseligkeiten anzurühren. Kleidungsstücke, persönliche Gegenstände und sogar ihr Hochzeitskleid hatten monatelang unberührt in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer gelegen, das er kaum betreten konnte. Um den Schmerz besser zu verarbeiten, entschied er sich schließlich, Annas Sachen in Kisten zu packen und das Kleidungsstück ihrer Trauung aufzuhängen. Dennoch kostete ihn der Gedanke, erneut in diesem Raum zu schlafen, große Überwindung: "Es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess", sagte er damals.

Anna und Eldridge hatten 2017 zueinander gefunden und im März 2023, nur Monate vor ihrem Tod, geheiratet. Anna brachte zwei Töchter aus einer früheren Beziehung mit, Kaitlyn und Kylee. Anna, die auch durch die Reality-Show "Mama June: Family Crisis" ihrer Mutter June Shannon (45) bekannt war, hinterlässt eine bleibende Lücke. Trotz des Schmerzes blickt Eldridge nun hoffnungsvoll in die Zukunft und hofft, dass sein neues Zuhause ihn dabei unterstützt, die Erinnerungen an Anna nicht nur mit Verlust, sondern auch mit den glücklichen Momenten ihrer gemeinsamen Zeit zu verbinden.

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Star

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023