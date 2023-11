"Letzter Familienausflug": Anna Cardwell geht es schlechter

Anna Cardwell geht es derzeit nicht gut. Die Tochter von June Shannon (44), bekannt unter Mama June, leidet unter Krebs im vierten Stadium. Eigentlich ging es ihr nach der Chemo schon etwas besser und die TV-Bekanntheit hatte nicht mehr allzu große Schmerzen. Nun steht es aber offenbar wieder schlechter um sie und die Familie bereitet sich auf das Schlimmste vor: Anna macht einen letzten Ausflug mit ihrer Familie.

Annas Schwester Lauryn Shannon teilt auf Facebook mit, dass die Familie sich um sie sorgt. "Wir machen am Donnerstag einen 'letzten Familienausflug' mit meiner Schwester Anna", schreibt die "Toddlers & Tiaras"-Bekanntheit. Auf Nachfrage der Fans führt sie aus, dass es Anna wieder schlechter geht: "Leider hat sich ihr Zustand in den letzten Monaten verschlechtert und ihr Wunsch ist es, mit uns allen nach Gatlinburg zu fahren. Also machen wir das möglich und holen das Beste aus der Situation heraus."

Mama June hatte bereits vor einigen Monaten angedeutet, dass sie nicht wisse, wie viel Zeit Anna noch bleibt. "Ich bin ganz ehrlich, wenn es um Menschen mit dieser Krankheit geht: Wir wissen nicht, wie hoch die Lebenserwartung ist", zeigte sie sich traurig im Interview mit Page Six.

MEGA Anna Cardwell und ihre Familie bei der Chemotherapie im April 2023

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell, TV-Star

MEGA Anna Cardwell und June Shannon

