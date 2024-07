Mama June kann Trauer über Tochter Annas Tod nicht zulassen

Bei June Shannon (44) sitzt der Schmerz nach dem Tod ihrer Tochter Anna Cardwell (✝29) noch tief. Für die Reality-TV-Bekanntheit ist es jedoch ziemlich schwer, sich mit dem Ableben ihrer geliebten Tochter auseinanderzusetzen. In der aktuellen Folge von "Mama June: Family Crisis" erhält die Blondine Annas Hinterlassenschaften nach ihrer Einäscherung und wird emotional. Als sie in Tränen ausbricht, versucht sie, sich das zu verbieten. June ist der Meinung, dass sie für Kaitlyn, Annas Tochter, stark sein muss: "Man muss ein Pokerface aufsetzen, weil ich jetzt ein elfjähriges Kind großziehe, also muss man ihr zeigen, dass das Leben weitergeht."

Junes Mann Justin hingegen ist über ihre Herangehensweise wohl ziemlich besorgt. "Seit Annas Tod versucht June, alles in sich hineinzufressen, und sie will nicht darüber sprechen. Ich versuche nicht, ihr zu sagen, wie sie trauern soll. Ich will nur, dass sie weiß, dass ich für sie da bin. Es ist in Ordnung zu weinen." Justin möchte seine Ehefrau dazu ermutigen, ihren Gefühlen in Zukunft mehr Platz einzuräumen.

Anna ist im Dezember vergangenen Jahres an den Folgen einer schweren Krebserkrankung verstorben. Junes Tochter hinterließ zwei Töchter. Eine der beiden, Kaitlyn, lebt seither bei ihrer Oma. "Ich kann nicht für Kylee sprechen, weil wir sie seit der Beerdigung nicht mehr gesehen haben, aber Kaitlyn macht sich großartig", verriet die Blondine im Interview mit ET einige Monate nach Annas Ableben.

Anzeige Anzeige

Getty Images June Shannon, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / annamarie35 Anna Cardwells Töchter Kylee und Kaitlyn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de