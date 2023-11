"Ganz spontan": Nina Noel verrät Details zu ihrer Hochzeit

Nina Noel (35) könnte nicht glücklicher sein. Die Influencerin und ihr Partner Tony sind im vergangenen Oktober zum dritten Mal Eltern geworden. Doch anstatt das Familienleben genießen zu können, mussten sie ein paar schwere Tage durchmachen: Sowohl die beiden Söhne als auch Tony mussten ins Krankenhaus. Mittlerweile sind alle aber wieder wohlauf – und konnten daher richtig feiern: Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und ihr Liebster haben geheiratet! Wie es dazu so spontan gekommen ist, verrät Nina jetzt.

"Ich kann es selbst noch gar nicht glauben: Wir haben gestern ganz spontan und ganz heimlich geheiratet. Jetzt bin ich offiziell Nina Canty", gibt die dreifache Mama jetzt in ihrer Instagram-Story bekannt. Die Idee dazu hatte das Paar in der vergangenen Woche, nachdem es bei ihnen so chaotisch zugegangen war: Die Brünette wollte nach den ganzen Strapazen endlich eine Familie sein, in der alle denselben Nachnamen tragen. Nachdem eine Kirche in Dubai dann kurzfristig den Termin am elften November angeboten hatte, wurden in einigen Tagen alle Vorbereitungen getroffen. "Es war so, so schön. Es war eine ganz kleine intime Hochzeit und es war so besonders", schwärmt die frisch Vermählte.

Dass es ausgerechnet der elfte November geworden ist, freut Nina sehr. "Das war ja auch unser Ursprungstermin der großen Hochzeit", erklärt sie und führt weiter aus: "Dieses Datum hatte ich immer im Kopf, weil ich das so besonders fand. Wir hatten die ursprüngliche Hochzeit gecancelt, weil ich dann schwanger wurde. Und jetzt hat es so spontan noch geklappt!"

Instagram / ninanoel Nina Noel und ihr Verlobter Toni, Oktober 2022

Instagram / ninanoel Nina Noel, Influencerin

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Partner und ihren Söhnen, Oktober 2021

