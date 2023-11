Ist Nina Noels Familie von spontaner Hochzeit enttäuscht?

Wie geht die Familie von Nina Noel (35) damit um? Die Influencerin und ihre bessere Hälfte Tony haben aktuell eine Menge zu feiern: Ende Oktober erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Am elften November gaben sich die dreifachen Eltern in ihrer Wahlheimat in Dubai dann spontan auch noch das Jawort. Da aber alles kurzfristig stattgefunden hat, wohnten nur eine Handvoll Menschen der Zeremonie bei. Doch wie stehen die Eltern von Nina und Tony dazu, nicht bei der spontanen Trauung dabei gewesen zu sein?

Auf Instagram hakten die Fans bei der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin nach, ob ihre Eltern enttäuscht gewesen seien, erst im Nachgang von ihrer Hochzeit erfahren zu haben. "Ich denke, dass sie eher überrascht waren. Aber unsere Familien kennen uns natürlich mittlerweile sehr gut und irgendwie passt das zu uns und ist auch typisch", reagiert die Dreifach-Mama darauf in ihrer Story. Außerdem erklärt sie, dass sie und ihr Mann ihre Väter verloren haben und ihren Müttern daher die Umstände klar waren, warum sie sich das Jawort gegeben haben. "Sie wissen, dass es eine große Hochzeitsfeier geben wird, zu welcher sie selbstverständlich eingeladen werden", stellt die Brünette klar.

Doch wer war überhaupt bei der kleinen und intimen Hochzeit dabei? "Unsere Kinder, mein Bruder, meine Cousine und unsere besten Freunde in Dubai Laura und Peniel", verrät Nina ebenfalls in ihrer Story. Zu ihrer großen Feier, die voraussichtlich nächstes Jahr im Winter stattfinden soll, wolle sie dann aber die ganze Familie und ihre restlichen Freunde einladen.

RTL Nina Noel und ihr Freund Tony, Dubai-Auswanderer

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrer Tochter, November 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihren Söhnen, 2021 in Dubai

