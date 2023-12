Valentin und Renata Lusin verraten das Babygeschlecht!

Sie verkünden endlich das Geschlecht ihres Babys! Vor wenigen Monaten gaben Renata (36) und Valentin Lusin (36) bekannt, dass sie gemeinsam Nachwuchs erwarten. Zuvor hatte die Profitänzerin einige Fehlgeburten verkraften müssen. Umso glücklicher ist das Paar nun, dass es sich seinen Kinderwunsch endlich erfüllen kann. Die Let's Dance-Bekanntheit ist mittlerweile schon im siebten Monat schwanger und verrät jetzt endlich das Babygeschlecht. Renata und Valentin erwarten ein Mädchen!

Wie Bild berichtet, bekommen die Sportlerin und ihr Mann eine kleine Tochter. Das Geschlecht gab das Ehepaar bei der Gender-Reveal-Party am Sonntag bekannt. Zuvor hatten sie ihr Wunder immer "Gummibärchen" genannt. "Wir wussten bis eben selbst nicht, was es wird. Wir haben meiner besten Freundin schon vor einigen Wochen den Umschlag mit dem Testergebnis gegeben und sie hat diese Feier heute mit einer Eventplanerin vorbereitet", schwärmt die Beauty von ihrer Babyparty. Nach drei Fehlgeburten sei Renata und Valentin das Babygeschlecht egal gewesen. "Aber es ist natürlich so schön, wenn wir den kleinen Menschen in meinem im Bauch jetzt richtig ansprechen können", freut sich die 36-Jährige. Jetzt dürfen sie sich also über eine kleine Prinzessin freuen.

Haben die werdenden Eltern etwa auch schon einen Namen für ihr Mädchen? Auf Instagram teilte die Brünette kürzlich mit, dass sie damit bis zur Verkündung des Geschlechts warten wollen. "Dann starten wir, uns den Namen zu überlegen", verriet sie. Ganz unvorbereitet seien sie aber nicht: "Ich habe schon eine Liste mit acht Mädchennamen, die mir gefallen und nur zwei Jungennamen."

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

Instagram / renata_lusin Renata Lusin im November 2023 in Spanien

Frederic Kern / Future Image Renata und Valentin Lusin im Oktober 2023

