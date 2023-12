Welche "Temptation Island"-Paare meistern das Experiment?

Welche Beziehung hält dem Ganzen stand? Derzeit sind wieder vier Paare bei Temptation Island V.I.P. zu sehen und testen dieses Mal im sonnigen Kroatien ihre Treue. Während Isi und Kader Loth (50) sowie Yannick Syperek und Mimi Gwozdz (29) stark bleiben, kriselt es bei anderen gewaltig: So steht Jana-Maria Herz (31) und Umut Tekins (26) Beziehung sehr auf der Kippe. Und auch bei Lorik Bunjaku (27) und Denise Hersing (27) ist nicht alles rosig. Doch welche Paare gehen gestärkt aus der Show heraus?

Während Yannick sich eher zurückhielt, sorgte sein Kollege Umut für ordentlich Sendezeit: Er bandelte mit der Verführerin Emma Fernlund an und kam ihr sehr nah. Deshalb fielen die Lagerfeuer für Jana-Maria sehr hart aus – getrieben von dem Schmerz schloss sie gedanklich mit ihrer Beziehung ab und ließ auch etwas Nähe von den Verführern zu. Aber auch Denise hatte schwer zu schlucken: Lorik gab offen und ehrlich zu, dass er seine Liebste anlügt, um feiern zu gehen. Bei den Partys in der Villa ließ er zudem nichts Anbrennen. Das alles gab der Influencerin sehr zu denken, weshalb sie in der Show zu dem Schluss kam, dass sie sich sehr für ihren Partner verstellt hat und mehr zu sich selbst finden möchte.

Die übrigen zwei Paare gewannen ebenfalls Erkenntnisse über ihre Beziehung – aber eher im positiven Sinne: Kader und Isi wurde einmal mehr dadurch bewusst, was sie aneinander haben. Auch Yannick gab öfter zu, wie sehr er seine Mimi liebt und sie vermisst. Ob sie allerdings das Experiment überstehen, ist bislang unklar. Doch was denkt ihr – welche Paare werden zusammen die Show verlassen? Stimmt unten ab.

Anzeige

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Anzeige

RTL / René Lohse Lorik und Denise, "Temptation Island V.I.P."-Paar

Anzeige

RTL / René Lohse Ismet und Kader Loth bei "Temptation Island V.I.P." 2023

RTL / René Lohse Yannick und Mimi, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de