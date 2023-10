"Temptation Island"-Lorik lügt Denise wegen Feiern gehen an!

Lorik Bunjaku (27) schießt sich damit wohl ins eigene Bein. Aktuell stellt der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat seine Beziehung mit Denise Hersing (27) bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe. Vor allem das Feiern gehen ist ein präsentes Thema in ihrer Partnerschaft: Die Beauty steht dem exzessiven Partymachen eher skeptisch gegenüber und hat ihrem Liebsten deshalb ein Verbot erteilt. Doch das weiß der Hottie zu umgehen: In der Show gibt Lorik zu, dass er Denise deshalb schon oft hintergangen hat!

"Die denkt, sie hat die Hosen an, ich lasse sie in dem Glauben", klärt der einstige Ex on the Beach-Teilnehmer die Verführerinnen Emma und July über seine Freundin auf und berichtet ihnen auch von dem Partyverbot. Doch der 27-Jährige hat sich dafür eine Taktik überlegt: "So um 18 Uhr sage ich dann [zu Denise]: 'Ja, mir geht es nicht gut.' Und um 21 Uhr sage ich dann: 'Ich gehe jetzt schlafen, ich lege mich hin.'" Da er und seine Herzensdame noch nicht zusammen wohnen, gelinge es ihm somit, sich hinter dem Rücken der Beauty in den Klub zu schleichen.

Die Verführerinnen reagieren total geschockt darauf. "Zu sagen, dass man schlafen geht und dann aber feiern geht, ist schwierig – sehr schwierig", teilt July ihre Meinung im Einzelinterview mit. Doch Lorik hat seine eigene Sicht der Dinge und rechtfertigt seine Taten: "Ich denke mir halt, wenn ich in zehn Jahren nicht mit Denise zusammen sein sollte, dann schaue ich zurück und sehe auf die Jahre zwischen 25 und 30, in denen ich zu Hause rumgepimmelt habe. Das sind die besten Jahre des Lebens und das will ich halt nicht bereuen."

"Temptation Island V.I.P." ab dem 3. Oktober bei RTL+.

Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku im August 2023

Anzeige

RTL / René Lohse July, "Temptation Island V.I.P."-Verführerin 2023

Anzeige

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Realitystar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de