Fragwürdige "Temptation Island"-Szene: Küsst Umut hier Emma?

Umut Tekin hat sich wohl unbeobachtet gefühlt. Der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer und Jana-Maria Herz (31) testen aktuell ihre Treue bei Temptation Island V.I.P.. Doch dort verbringt der 26-Jährige besonders viel Zeit mit der Verführerin Emma Fernlund und lässt bei ihr viel Nähe zu. In der aktuellen Folge wirkt es aber so, als wäre er einen Schritt zu weit gegangen: In einer Szene sieht es so aus, als würde Umut Emma küssen.

Bei einem Gruppendate kapseln sich der Bachelor in Paradise-Star und die Blondine von den anderen ab und führen ein ernstes Gespräch am Strand. "Es tut uns beiden auch mal ganz gut, wenn wir mal so unsere Privatsphäre haben", begründet die 22-Jährige ihr Vorhaben. Doch im späteren Verlauf des Abends fühlen sich die beiden offenbar unbeobachtet: Wie eine Handyaufnahme eines Mitarbeiters zeigt, sitzen die zwei gemeinsam auf einer Strandliege. Dabei kommen sich ihre Gesichter gefährlich nahe – haben sie sich etwa geküsst?

Zuvor sprechen Umut und Emma noch darüber, dass Jana-Maria angeblich schon einmal hinter seinem Rücken über ihn geredet haben soll. Die gelernte Köchin zeigt dem Realitystar ihr Verständnis und versucht ihm gut zuzureden. "Das Ding ist, dass ich das schon lange nicht mehr hatte, so über meine Emotionen so mit einer Person zu reden", gibt der 26-Jährige daraufhin zu.

