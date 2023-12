Beim "Schlag den Besten"-Dreh? Axel Stein zeigt seine Wunden

Was ist denn mit Axel Stein (41) passiert? Der Schauspieler ist dafür bekannt, nicht gerade zimperlich zu sein. Für TV-Shows geht er gerne auch mal ans Limit – so ließ er sich zum Beispiel für "Das Duell um die Welt" mit einer Schrotflinte anschießen oder zockte Tom Beck (45) bei Schlag den Star ab. Nun scheint der Komiker es aber auch mal abbekommen zu haben: Im Netz zeigt sich Axel übel zugerichtet!

Auf Instagram teilt er eine Reihe von Fotos, die ihn mit diversen Wunden zeigen. Axel ist mit einem heftig geschwollenen blauen Auge und einem tiefen Schnitt über der Augenbraue zu sehen. Er präsentierte auch seine völlig lädierten Unterarme: Sie sind übersät von Kratzern und blauen Flecken. "Mein RTL...", schreibt der 41-Jährige kurz und knapp dazu – und deutet damit an, dass er sich die Blessuren bei Dreharbeiten für den Sender zugezogen hat.

Doch um welche Sendung handelt es sich? Vermutlich um "Schlag den Besten", die ab Frühjahr 2024 bei RTL statt bei ProSieben zu sehen sein wird. Darauf spielt auch Evelyn Burdecki (35) an, die fleißig kommentiert. "Oh Shit, muss ich jetzt Angst haben, bin gleich auch da! Hast du wenigstens gewonnen? Gute Besserung", schreibt sie unter die heftigen Fotos. Die Teilnahme des TV-Sternchens an der Wettkampf-Show ist bereits bekannt.

Instagram / axelstein4real Axel Stein bei Dreharbeiten, Dezember 2023

Pro7/Willi Weber Axel Stein bei "Schlag den Star"

Getty Images Evelyn Burdecki, Reality-TV-Star

