Da haben sich drei gefunden! Tim Oliver Schultz (28), Axel Stein (35) und Rick Kavanian (46) leihen in dem neuen Animationsfilm "Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf" drei der Hauptcharaktere ihre Stimme. Und nicht nur auf der Leinwand sind die Jungs ein echt cooles Trio: Auch hinter dem Mikro scheinen sich die Schauspieler bestens zu verstehen! Im Gespräch mit Promiflash überschütten sie sich da schon mal mit Komplimenten: "Es gibt auch wirklich wenige Leute in Deutschland, die so wandelbar sind, wie Rick", schwärmte Axel von seinen Kumpel. Und auch für die Zeit nach der Premiere haben die drei schon Pläne, wie Tim verrät: "Wir haben eine Sauna-Verabredung für heute Abend."



