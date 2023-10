Axel Stein lässt sich bei "Duell um die Welt" anschießen!

Mit so einer gefährlichen Aufgabe hat wohl niemand gerechnet! Heute Abend flimmert wieder Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt über die Bildschirme. Dabei schicken die beiden Moderatoren jeweils Promis in verschiedene Länder, um in Challenges Punkte für sie zu erspielen. Joko Winterscheidt (44) schickte Schauspieler Axel Stein (41) dafür ins Rennen. Klaas (40) hat sich für Axel eine besonders heftige Prüfung ausgedacht!

Für den Länderpunkt reist Axel nach Österreich. Dort soll er sich mit einer Schrotflinte anschießen lassen. Das Einzige, was ihn dabei schützt: Mehrere überlagerte T-Shirts. Was aber wohl keiner dachte: Axel zieht die Challenge durch und stellt sich der Waffe entgegen! Doch im TV wird der Ausschnitt nicht komplett gezeigt – es ist nur zu sehen, wie der TV-Star nach dem Schuss auf dem Boden liegt. Der komplette Clip ist im Netz abrufbar. Wie die Moderatorin Jeannine Michaelsen (41) jedoch betont, "erst ab 16." Damit holt Axel den Punkt für Joko.

Die Fans sind von der Aufgabe nicht allzu sehr überzeugt. Viele denken, dass die Challenge gefakt wurde. "Verarscht euch doch selber", meint ein User auf X, ehemals Twitter. Ein weiterer versteht nicht, warum der Clip nicht gezeigt wurde – in der vergangenen Episode seien schließlich sogar Leichen zu sehen gewesen: "Aber diesen Schuss können sie jetzt nicht zeigen?"

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Axel Stein, Schauspieler

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko & Klaas gegen ProSieben"

