Keine Kinofilme mehr: Nicolas Cage kündigt Karriereende an!

Er macht Schluss! Nicolas Cage (59) gilt als einer der größten Schauspieler Hollywoods. Mit Filmen wie "Ghost Rider" oder "Nur noch 60 Sekunden" machte er sich weltweit einen Namen. Für seine Rolle in dem Drama "Leaving Las Vegas" wurde der US-Amerikaner sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Doch auf weitere Filme mit ihm müssen Fans bald verzichten. Nicolas kündigt nun sein Karriereende auf der Leinwand an!

"Ich denke, ich mache noch drei oder vier Filme. Ich habe das Gefühl, dass ich an diesem Punkt so ziemlich alles gesagt habe, was ich im Kino zu sagen hatte", erklärt der 59-Jährige im Interview mit Uproxx. Die Schauspielerei ganz an den Nagel hängen wolle er jedoch nicht. Stattdessen könne sich Nicolas gut vorstellen, zukünftig in einer Serie mitzuwirken. Außerdem wolle sich der Filmproduzent in den nächsten Jahren auch mehr Zeit für seine Familie nehmen.

Seit über zwei Jahren ist der Hollywood-Star mit Riko Shibata verheiratet. Im September 2022 wurde das Paar Eltern einer kleinen Tochter. Sie ist Nicolas' ganzer Stolz. "Die Erfahrungen aus der Kindheit wieder zu erleben, bringt alles noch einmal zurück", hatte er vor wenigen Monaten gegenüber Entertainment Tonight geschwärmt.

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage bei der Premiere von "Reinfield"

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Riko Shibata und Nicolas Cage im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de