Dschungelcamp 2024: Auch Cora Schumacher ist mit dabei!

Bald geht es wieder los! Im Januar fängt die neue Dschungelcamp-Staffel an. Vorab sind bislang schon zwei Kandidaten bekannt: Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher (46)! Die Ex von Ralf Schumacher (48) freut sich schon: "Das ist so eine Mischung aus totaler Vorfreude – ich habe es die Jahre natürlich auch immer geguckt – aber so langsam bekomme ich auch ein bisschen Respekt", verrät sie RTL.

