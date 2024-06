Frisch verliebt? Jason Bell urlaubt mit Lauren Rose Pullen!

Jason Bell (46) und Lauren Rose Pullen sollen anbandeln! Wie MailOnline berichtet, urlaubten der NFL-Star und die Ex des Cricket-Stars Ollie Robinson gemeinsam auf Mallorca. Dort feierten die beiden den 30. Geburtstag der Designerin. Mit gemeinsamen Schnappschüssen in den sozialen Medien hielten sie sich zwar zurück, aber beide veröffentlichten auf Instagram Fotos aus der gleichen Villa. Des Weiteren scheint es so, als wäre Jasons Stimme in einer Instagram-Story der Beauty zu hören. Lauren postete außerdem eine Fotoreihe, die Einblicke in den Trip gewährt. "Palma, ich vermisse dich jetzt schon", kommentierte sie den Post.

Fans hatten Ende vergangenen Jahres noch spekuliert, ob Jason und seine Ex Nadine Coyle (38) wieder zueinanderfinden. Fotos, die The Sun veröffentlichte, zeigten die beiden gemeinsam mit ihrer neunjährigen Tochter in London. 2019 hatten sich der Sportler und die Sängerin nach elf gemeinsamen Jahren getrennt.

Jason ist ein ehemaliger Football-Profi. Der US-Amerikaner spielte im Laufe seiner NFL-Karriere für die Dallas Cowboys, Houston Texas und die New York Giants. Insgesamt absolvierte er 82 Spiele in der Liga. 2008 hatte er seine Karriere nach einer Rückenoperation beendet. Seither trat Jason auch in Reality-TV-Shows wie Strictly Come Dancing auf.

Instagram / nadinecoyle Nadine Coyle und Jason Bell und ihre Tochter Anaíya im Juni 2020

Getty Images Jason Bell, Sportler

