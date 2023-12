Vor Trennungsnews: Ehe von Cardi B und Offset war turbulent

Bei ihnen lief es wohl nicht so rund! Vor fünf Jahren gaben sich Cardi B (31) und Offset (31) das Jawort. Doch seit einigen Tagen schien das Liebesglück der beiden zu bröckeln: Nachdem sich Cardi und Offset in den sozialen Medien entfolgten, bezeichnete sie ihren Mann als "unnötigen Ballast". Und tatsächlich: Vor Kurzem bestätigte die Rapperin, wieder Single zu sein. Jetzt kommt heraus: Cardi und Offset hatten immer wieder Probleme in ihrer Ehe!

Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber People: "Sie sind impulsive Menschen. Sie haben sich getrennt und wieder zusammengefunden und sich wieder getrennt, viel mehr als die Öffentlichkeit gesehen hat." Dennoch soll die Beziehung von Cardi und Offset nicht nur schlecht gewesen sein. "Sie hatten eine wirklich gute Zeit zusammen", räumt die Quelle zudem ein.

Dass es zwischen Cardi und Offset nicht immer so ganz harmonisch ablief, wurde bereits in der Vergangenheit deutlich: Erst im Sommer behauptete der 31-Jährige, dass seine Frau ihn betrogen habe. "Zuallererst möchte ich sagen, dass du mich nicht für all die Dinge beschuldigen kannst, von denen du weißt, dass du sie begangen hast", wetterte daraufhin Cardi auf X und wies die Anschuldigungen von sich.

Anzeige

Getty Images Rapper Offset im September 2019 in New York City

Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B im Juli 2023

Anzeige

KCS Presse / MEGA Cardi B, Rapperin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de