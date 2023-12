Betrugsmasche: Tom Kaulitz' Kreditkarten wurden gehackt!

Da wurde er mächtig übers Ohr gehauen! Mit der Band Tokio Hotel sind die Zwillingsbrüder Tom (34) und Bill Kaulitz (34) weltberühmt geworden. Die Band besteht noch heute und die vier Mitglieder erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Jedoch widmen sich die Kaulitz-Twins auch anderen Projekten. Sie saßen in der Jury von The Voice of Germany und haben einen erfolgreichen Podcast. In diesem erzählt Bill jetzt ein pikantes Detail von seinem Bruder: Mehrere Kreditkarten von Tom wurden gehackt.

"Tom wurde betrogen", enthüllt Bill brühwarm in einer neuen Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" und fügt hinzu: "Auf einen Betrug bist du hereingefallen und hast deine Kreditkarte angegeben." Tom habe die Warnsignale nicht gesehen: "Aus Hilfsbereitschaft, weil ich Mama helfen wollte, weil sie meinte, sie hätte ein Paket im Zoll." Da alles authentisch gewirkt habe, habe er seine Daten hinterlegt. "Dann ging die erste nicht durch, die zweite nicht durch, die dritte angegeben und die ging nicht durch. Die vierte… jetzt sind alle meine Kreditkarten gehackt", fasst der Mann von Heidi Klum (50) zusammen.

Die Kreditkarten habe er sofort sperren lassen: "Gott sei Dank ist mir das relativ schnell aufgefallen [...]. Direkt danach habe ich durch Zufall in meine Rechnungen geguckt und denke so: 'Ich habe heute doch nicht drei Bestellungen auf Amazon gemacht.'" Da er aus seinen Fehlern gelernt habe, hat der 34-Jährige einen Rat: "Passt wirklich auf! Zu Weihnachten ist die Kriminalität hoch."

Getty Images Bill und Tom Kaulitz, Musiker

Getty Images Tom Kaulitz, Musiker

Lado Alexi Tom und Bill Kaulitz

