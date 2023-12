Diesen Tipp gaben Bill und Tom Kaulitz "The Voice"-Malou!

Bill (34) und Tom Kaulitz (34) machen sich als Coaches offenbar bestens! Die Zwillinge besetzen in der aktuellen Staffel von The Voice of Germany einen Doppelstuhl. Gemeinsam schafften sie es mit ihrem Talent Malou Lovis Kreyelkamp sogar schon ins Finale, das heute Abend stattfindet. Promiflash fragt bei dem Schützling der Tokio Hotel-Stars mal nach, wie die Zusammenarbeit so läuft – und Malou kommt aus dem Schwärmen über Bill und Tom kaum heraus!

"Es ist so schön, die sind so cool beide, also die sind richtig, richtig toll und voll herzlich", erklärt die Studentin im Promiflash-Interview und ergänzt: "Die wollen einfach nur, dass es mir gut geht und dass ich Spaß habe und dass ich zufrieden bin mit allem, egal, was es ist, ob es die Songs sind, ob es die Outfits sind, ob es mir gesundheitlich gut geht!" Das Duo habe ihr zudem einen wichtigen Tipp mit auf den Weg gegeben: "Was die beiden immer gesagt haben, ist: Bleib dir treu, bleib authentisch. Dass ich einfach gucke, dass ich mich nicht zu sehr verstelle und dass ich weiter Malou bleibe!"

Am Freitagabend darf Malou dann ein letztes Mal zeigen, was sie kann. Neben ihrer eigenen Single "Glacier Rivers" wird die 24-Jährige zudem gemeinsam mit James Blunt (49) performen: Mit dem britischen Superstar singt sie seinen Song "All The Love That I Ever Needed".

ProSieben/SAT.1/André Kowalski Malou Lovis Kreyelkamp bei "The Voice of Germany"

ProSieben / Richard Hübner Giovanni Zarrella mit Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

Getty Images Sänger James Blunt bei den GQ-Awards 2019

