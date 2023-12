Cora Schumacher im Dschungelcamp: Das sagen die Fans dazu!

Stehen die Fans hinter ihr? Seit Kurzem ist der Einzug von Cora Schumacher (46) in den australischen Dschungel sichere Sache. Die ehemalige Rennfahrerin wird sich schon bald auf die Reise nach Down Under machen und sich den extremen Situationen im Camp stellen. Wie kürzlich bekannt wurde, soll sich das Model für seine Teilnahme auch fürstlich entlohnen lassen! Doch was halten die Fans eigentlich von Coras Einzug in den Dschungel?

Unter einem Promiflash-Beitrag äußern sich die Leser eher verhalten: "Oh nee, die mal wieder. War in allen bisherigen Formaten nur nervig und langweilig...", kommentiert ein enttäuschter User. "Kann ich mir so gar nicht vorstellen, wie will die denn da drin überleben?", zeigt sich ein weiterer Nutzer ebenfalls skeptisch. Aber Coras Teilnahme stößt nicht nur auf Kritik. "Wenigstens mal jemand, den man kennt. Langsam könnte man den Namen umändern in 'Ich bin ein Influencer, holt mich hier raus'", freut sich ein anderer über die neue Dschungel-Kandidatin.

Die 46-Jährige spekulierte im Vorfeld bereits darüber, was ihr im Camp besonders fehlen könnte: "Für mich wird der Zuckerentzug auf jeden Fall eine Herausforderung sein." Die Ex von Ralf Schumacher (48) werde ohne Zucker sogar zickig! Obwohl sie wisse, dass Zucker eine schlimme Droge sei, könne sie nicht ohne!

