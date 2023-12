Kein neuntes Kind? Anna-Maria schlägt Bushido Vasektomie vor

Jetzt ist er an der Reihe! Anna-Maria Ferchichi (42) und Bushido (45) sind bereits seit über zehn Jahren ein Paar – in dieser Zeit ist bei dem Ehepaar einiges passiert. Nachdem das Model und der Rapper 2012 geheiratet hatten, brachte sie zwei Monate später ihre erste gemeinsame Tochter auf die Welt. Später folgten Zwillinge, ein Sohn und 2021 Drillingsmädchen. Nun soll Schluss sein: Anna-Maria schlägt Bushido eine Vasektomie vor!

Die nach Dubai Ausgewanderten haben sieben gemeinsame Kinder. Ein weiteres brachte die Schwester von Sarah Connor (43) aus einer früheren Beziehung mit – also ist die Familie insgesamt zehnköpfig. Mehr Nachwuchs scheint wohl nicht geplant zu sein, oder doch? Im Interview mit RTL reden die zwei von Verhütungsmethoden. "Ich hab ihm angeboten, die Spirale zu nehmen – möchte er nicht. Du kannst eine Vasektomie machen – fertig", fordert Anna-Maria von ihrem Mann. Mit beidem sei Bushido aber nicht "happy". Vor allem die Vorgehensweise der Hoden-OP scheint ihm nicht zu gefallen. "Dann kriegen wir halt noch ein Kind", witzelt Bushido, als die beiden sich abermals nicht für eine annehmbare Verhütungsmethode entscheiden können.

Besonders vorsichtig möchte das Paar mit dem Thema vor allem seit der Eileiterschwangerschaft im vergangenen Sommer umgehen. Nachdem seine Frau erst einen positiven Schwangerschaftstest hatte, machte sich der "Papa"-Interpret viele Gedanken. "Was ist, wenn irgendwas ist? Was, wenn was passiert? Was, wenn das Kind nicht gesund ist? Was, wenn meiner Frau irgendetwas zustößt?", erklärte er RTL damals.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Anzeige

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige

RTL Bushido in seiner Doku-Serie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de