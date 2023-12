Montana Browns Baby musste nach Sturz ins Krankenhaus

Er hatte einen Unfall! Montana Brown hatte ihre Fans im Dezember 2022 mit zuckersüßen Neuigkeiten überrascht: Damals hatte sie verkündet, dass sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Marc O'Connor ihr erstes Kind erwartet. Im Juni dieses Jahres war es dann endlich so weit: Ihr Sohn Jude-Isaiah erblickte das Licht der Welt. Doch nun musste die britische Love Island-Bekanntheit einen großen Schock verkraften: Nach einem Sturz musste Jude ins Krankenhaus!

Von dem schlimmen Ereignis berichtet die frischgebackene Mama jetzt auf Instagram. "Jude hatte seinen ersten Sturz. Er war in einer Art Dockatot [Babyschale] und schaffte es innerhalb von fünf Sekunden, sich von der Küchenzeile zu stürzen und auf den harten Fliesen zu landen." Daraufhin sei sie mit ihrem kleinen Schatz in die Notaufnahme gefahren. Bis auf einen großen roten Fleck auf der Stirn sei ihm aber nichts passiert. "Ich weiß, dass solche Dinge passieren, aber sein erster richtiger Schrei ging mir durch Mark und Bein", erinnert sich der Realitystar an den Schreckensmoment zurück.

Bereits kurz nach Judes Geburt musste Montana um die Gesundheit ihres Sohnes bangen: Der Neugeborene musste am Zungenband operiert werden. "Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes so viel geweint. Ich meine, es geht ihm absolut gut, ich bin nur so traurig, weil er geweint hat, aber ich bin eigentlich wirklich froh, dass wir es geschafft haben", erklärte sie damals aufgelöst auf Instagram.

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Mark O'Connor und Montana Brown im Juli 2022

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit ihrem Sohn Jude

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Browns Sohn Jude

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de