Schwangere Montana Brown im Krankenhaus nach Komplikationen

Montana Brown hat ihre Fans auf Instagram darüber informiert, dass sie wegen Schwangerschaftskomplikationen ins Krankenhaus musste. Die britische Love Island-Bekanntheit – die aktuell ihr zweites Kind mit ihrem Verlobten Mark O’Connor erwartet – erklärte in einer aktuellen Story, dass ihre Tochter sich in Steißlage befindet und sie daher ein "schmerzliches" Verfahren namens ECV ausprobieren würde, um das Baby zu drehen. Mit dabei zur Unterstützung waren Mark sowie ihr 17 Monate alter Sohn Jude, den das Paar 2023 begrüßt hatte. Leider verlief der Eingriff erfolglos, wie Montana später in einem Update mitteilte: "Ich hatte wirklich wenig Vertrauen, dass es klappen würde, und außerdem tat es verdammt weh."

Trotz des Rückschlags bleibt die 28-Jährige positiv und zieht es vor, ihre Tochter auf natürlichem Weg zur Welt zu bringen – auch wenn sie weiterhin Alternativen prüft. Sie teilte mit, dass sie sich gut informiert fühle und darauf bestehe, eine Geburt zu Hause und ohne unnötige Eingriffe durchzuführen. Über den Eingriff sagte sie jedoch: "Das tat wirklich weh, und die Kleine hat sich nicht bewegt, aber ich habe mich dazu entschlossen, es zu versuchen. Am Ende möchte ich meiner Intuition vertrauen." Montana sprach von ihrer Entschlossenheit, medizinischen Ratschlag mit ihrem eigenen Körpergefühl in Einklang zu bringen – und appellierte an andere werdende Mütter, selbstbewusst ihre Wünsche einzufordern.

Montana sieht ihre erneute Schwangerschaft trotz der Komplikationen als großen Segen. Sie enthüllte einst, wie sie nach den Dreharbeiten zu "Celebrity SAS" überraschend schwanger wurde, nachdem sie lange vergeblich versucht hatte, ein Kind zu bekommen. "Mein Körper war einfach in bester Verfassung, und plötzlich klappte es – ich war wie ausgewechselt", erklärte sie in einem ehrlichen Statement über diese Zeit auf Social Media.

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown und Mark O’Connor mit ihrem Sohn Jude, Dezember 2024

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit Sohn Jude

