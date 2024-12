Schwangere Montana Brown zeigt ihren Babybauch im Urlaub

Montana Brown, bekannt aus der britischen Version von Love Island, genießt derzeit eine Auszeit auf Barbados mit ihrer Familie. Der Reality-TV Star, der sein zweites Kind mit seinem Verlobten Mark O'Connor erwartet, präsentierte auf Instagram stolz seinen wachsenden Babybauch in einem lilafarbenen Häkelkleid. Gemeinsam mit Mark, der in einem lässigen schwarzen Hemd und khakifarbenen Shorts unterwegs war, posierte sie fröhlich für ein Familienfoto zusammen mit ihrem 17 Monate alten Sohn Jude. Auf weiteren Schnappschüssen zeigte Montana einen seltenen Moment mit ihrer Mutter Sarah und schrieb dazu: "Es war definitiv ein fröhliches, frohes Weihnachten – so dankbar, dass wir diese besondere Zeit als Familie verbringen konnten."

Erst vor Kurzem hatte Montana jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. In einem Instagram-Post berichtete sie, dass sie von einem heftigen Magen-Darm-Infekt geplagt wurde und aufgrund starker Dehydrierung sogar ins Krankenhaus musste. Die werdende Mutter zeigte sich erleichtert, dass ihr kleiner Sohn Jude von der Krankheit verschont blieb, und dankte ihm rührend: "Seine Umarmungen und Küsse haben mir durch diese schwere Zeit geholfen." Der Krankenhausaufenthalt hatte sie allerdings daran gehindert, an mehreren geplanten Veranstaltungen teilzunehmen, wobei sie scherzhaft ergänzte, dass ihre Woche hauptsächlich aus Momenten neben der Toilettenschüssel bestand.

Montana und ihr Verlobter Mark, ein Rugbyspieler, führen seit der Geburt ihres Sohnes Jude ein aktives Familienleben. Nach der Ankündigung ihrer zweiten Schwangerschaft im Juli freuten sich Fans und Freunde gleichermaßen über die Neuigkeiten. Die Reality-Darstellerin witzelte auf Instagram mit den Worten: "Zwei unter zwei, los geht’s!" Bekannt für ihre Liebe zum Reisen zog es die Familie unter anderem nach Montenegro und Santorini, bevor sie nun in der Karibik entspannte Festtage verbringt. Mit ihrer offenen Art hat Montana über die Jahre eine enge Verbindung zu ihrer Community aufgebaut, die ihr regelmäßig mit lieben Worten zur Seite steht.

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, TV-Bekanntheit, mit ihrem Partner Mark

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit Sohn Jude

