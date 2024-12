Montana Brown präsentiert stolz ihren wachsenden Babybauch

Montana Brown präsentiert ihren Social-Media-Fans ganz stolz ihren wachsenden Schwangerschaftsbauch. Die UK-Love Island-Bekanntheit teilt einen neuen Schnappschuss aus ihrem Urlaub auf Instagram, auf dem sie in weißer Unterwäsche auf einem Balkon mit malerischem Meerblick posiert, während sie die Hände behutsam um ihre Babykugel legt und glücklich in die Kamera lächelt. "Zurück an unserem Lieblingsort. Ich lebe in dieser Unterwäsche, sie ist so verdammt bequem, und noch besser, meine Freundin hat sie gemacht", kommentiert die schwangere Beauty ihren Beitrag.

Montana scheint es wohl wieder etwas besser zu gehen. Vor Kurzem musste sie ins Krankenhaus, nachdem sie vom "schlimmsten Magen-Darm-Virus" erwischt wurde. Auf Instagram informierte sie ihre Fans über ihren Gesundheitszustand, indem sie ein Bild aus der Klinik sowie einige Aufnahmen, die sie kuschelnd mit ihrem 17 Monate alten Sohn Jude zeigen, teilte. "Hatte so viele großartige Pläne diese Woche, bin traurig, alles verpasst zu haben, aber es geht bergauf", schrieb sie. Ihr Kleiner blieb von dem Virus verschont, wie sie dankbar hinzufügte: "Danke Gott für meinen kleinen Engel, der so gut zu mir war und mir alle Umarmungen und Küsse gab. Zum Glück hat er es nicht bekommen!"

Montana und ihr Verlobter Mark O'Connor erwarten nach Sohn Jude nun ihr zweites Kind. Im Juli verkündete sie die frohe Nachricht auf Instagram mit den Worten: "Zwei unter zwei, los geht's!" Ende Oktober folgte dann die Verkündung des Geschlechts. Wie der Realitystar beim Anschnitt eines angefertigten Kuchens erfuhr, erwarten die Zweifacheltern in spe dieses Mal ein Mädchen. "Oh mein Gott, ein Mädchen, das ist so aufregend" und "Yay, wir sind jetzt in unserer Girl-Mama-Ära, meine Liebe", gratulierten unter anderem Lucy Watson und Charlotte Dawson (32) Montana zu den freudigen Neuigkeiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit Sohn Jude

Anzeige Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Mark O'Connor und Jude, Partner und Sohn von Montana Brown

Anzeige Anzeige