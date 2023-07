Montana Brown in Tränen aufgelöst: Baby Jude hatte eine OP

Montana Brown sorgt sich um ihr neugeborenes Kind. Im Dezember vergangenen Jahres hatte die britische Love Island-Bekanntheit verkündet, dass sie und ihr Partner Marc O'Connor zum ersten Mal ein Kind erwarten. Im Juni war es dann so weit: Ihr Sohn Jude Isaiah kam auf die Welt! Doch rund einen Monat nach der Geburt ist Montana in Sorge: Jude wurde operiert.

In ihrer Instagram-Story berichtet Montana, dass der Neugeborene am Zungenbändchen operiert wurde, da es zu kurz war. "Ich habe im wahrsten Sinne des Wortes so viel geweint, ich meine, es geht ihm absolut gut, aber ich bin nur so traurig, weil er geweint hat, aber ich bin eigentlich wirklich froh, dass wir es geschafft haben", berichtet die Influencerin danach. Zudem teilt sie ein Selfie, das sie total verheult zeigt.

Vor wenigen Tagen hatte Montana noch einen niedlichen Post verfasst, der den ersten Monat mit ihrem neugeborenen Sohn zeigt. "Alles Gute zum Einmonatigen an die Liebe meines Lebens", hatte sie zu dem emotionalen Video geschrieben, das viele süße Aufnahmen mit dem kleinen Jude zeigt.

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, März 2023

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown kurz nach der Geburt

Anzeige

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit ihrem Sohn Jude

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de