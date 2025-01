Montana Brown plant trotz Beckenendlage eine Hausgeburt

Montana Brown, bekannt aus der Reality-TV-Show Love Island, hat laut DailyMail offenbart, dass sie plant, ihr zweites Kind zu Hause zur Welt zu bringen – obwohl das Baby in Beckenendlage liegt und ihr von Ärzten ein Kaiserschnitt empfohlen wurde. Die 29-Jährige erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Verlobten Mark O'Connor, nachdem im vergangenen Jahr bereits ihr erster Sohn Jude geboren wurde. In einem TikTok-Video sprach Montana über den nahenden Geburtstermin und die Herausforderung, in ihrer Situation Unterstützung für ihre Hausgeburt zu finden. "Mein Kopf und mein Herz sagen mir, dass ich zu Hause gebären soll", erklärte sie. Dennoch gibt es Meinungsverschiedenheiten – auch innerhalb ihrer Familie: Während Mark und ihre Mutter die Geburt im Krankenhaus bevorzugen würden, ist Montana entschlossen, ihren Instinkten zu folgen.

In dem Video kritisierte Montana auch die mangelnde Erfahrung von staatlichen Hebammen mit vaginalen Geburten von Beckenendlage-Kindern, was laut ihr der Grund dafür sei, dass sie zur Sicherheit einen Kaiserschnitt in einer Klinik empfehlen. Sie betonte jedoch, dass private Hebammen, mit denen sie gesprochen hat, sich sicher in der Betreuung solcher Fälle fühlen und ihr eine natürliche Geburt zutrauen würden. Die ehemalige Reality-TV-Darstellerin äußerte zudem Bedenken, am Tag der Geburt unter Druck gesetzt zu werden und deshalb uninformierte Entscheidungen zu treffen: "Ich möchte, dass alle Entscheidungen auf Fakten basieren und nicht auf Angst oder fehlender Erfahrung." Mit Unterstützung von privaten Hebammen hofft sie, ihren Wunsch nach einer Hausgeburt in die Realität umsetzen zu können.

Montana und Mark sind seit 2021 ein Paar. Sie genießen viel Zeit gemeinsam mit ihrem Sohn Jude und teilen regelmäßig Einblicke in ihren Alltag auf Social Media. Das Paar überraschte seine Fans im Juli mit der Nachricht von Montanas zweiter Schwangerschaft und freut sich, bald zwei Kinder unter zwei Jahren zu haben.

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown mit Sohn Jude

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, TV-Bekanntheit, mit ihrem Partner Mark

