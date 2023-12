Sohn nicht gewickelt? Paris Hilton klärt Windel-Gate auf!

Paris Hilton (42) möchte etwas klarstellen! Die Beauty überraschte ihre Fans schon oftmals mit der einen oder anderen News: So verkündete sie Anfang dieses Jahres, mithilfe einer Leihmutter Mama geworden zu sein. Erst vor wenigen Wochen durfte sie ihren zweiten Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Seither kommen immer mehr Details über ihren Mama-Alltag ans Licht. Zuletzt hieß es, dass die DJane ihr Baby Phoenix lange Zeit nicht gewickelt hatte: Doch das war anscheinend nur ein Scherz von Paris!

In ihrer Show "Paris in Love" behauptete sie, ihren Sohn die ersten Wochen nicht gewickelt zu haben – daraufhin erntete sie viel Kritik. Deshalb klärt Paris dieses Missverständnis nun auf X auf. "Ich habe einfach nur ein bisschen herumgealbert, hier könnt ihr sehen, dass ich seine Windel direkt in der Nacht, als er nach Hause kam, gewechselt habe", schreibt sie zu einem Clip, der dies beweisen soll.

Sie würde hin und wieder in ihre alte, etwas skurrile Rolle schlüpfen, die sie in "The Simple Life" eingenommen hatte. "Es ist interessant, wie eine spielerische Bemerkung so ernst genommen werden kann", führt sie aus. Paris liebe es einfach, hin und wieder einen Scherz zu machen: "Aber ganz im Ernst. Wenn es darum geht, Mutter zu sein, bin ich voll und ganz dabei und genieße jeden Moment."

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im November 2023

Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de