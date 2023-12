Warum will Cora Schumacher um die Dschungelkrone kämpfen?

Was sind Cora Schumachers (46) Absichten? Anfang des kommenden Jahres nehmen am Lagerfeuer in Australien wieder einige deutsche Promis und Sternchen Platz. Sie alle haben ein Ziel: Nach Möglichkeit nicht den Satz "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" rufen. Stattdessen wollen sich die Stars zum König oder zur Königin des Dschungelcamps krönen. Mit Heinz Hoenig (72) und Cora Schumacher sind bereits zwei Kandidaten bekannt. Doch was möchte Letztere im Busch?

Ist Cora auf Selbstfindungsreise? Im Interview mit Bild verrät die Ex von Ralf Schumacher (48) ihre Absichten in der Wildnis: "Mein Motto ist gerade so ein bisschen 'Eat, Pray, Love'. In Down Under gibt es Reis und Bohnen und vieles Unappetitliches mehr – doch dann geht es um mich und meine Reise zu mir selbst. Danach kann gern endlich der richtige Mann in mein Leben treten." Zudem wolle sie den Zuschauern ihr ungefiltertes Ich zeigen – auch die make-up-freie Cora. "Ich habe keine Probleme, mich im Dschungel ungeschminkt und ohne Filter zu zeigen, darum geht es mir ja!", erklärt die Blondine.

Für ihre Teilnahme bekommt Cora eine Rekord-Gage. Laut der Zeitung soll die 46-Jährige einen äußerst lukrativen Vertrag unterschrieben haben. Über wie viel Geld sie sich genau auf ihrem Konto freuen darf, ist allerdings ein Geheimnis.

Anzeige

actionpress Cora Schumacher, TV-Star

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher im Februar 2023

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de