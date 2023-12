Wegen krankem Kind: Oliver Pocher macht Biyon Vorwürfe

Es geht weiter! Seit der Trennung von Amira (31) und Oliver Pocher (45) liefert sich das Ehepaar eine öffentliche Schlammschlacht. Der Comedian schießt im Netz regelmäßig gegen die angebliche Affäre seiner Ex. Biyon Kattilathu (39) scheint ihm ein Dorn im Auge zu sein. Der Motivationscoach hat selbst eine Partnerin, mit der er ein gemeinsames Kind hat. Jetzt macht Olli Vater Biyon große Vorwürfe!

In seiner Instagram-Story teilte er ein Foto von Biyon mit einem verführerischen Blick und den Worten: "Flirten kann ich". Olli kommentierte den Screenshot auf seinem Account mit: "Nachweislich!" Daraufhin fügte er eine zweite Bildschirmaufnahme hinzu – einen Post der Mutter von Biyons kleinem Kind. Dort lag der Sprössling mit einigen Schläuchen an seinem Körper offensichtlich im Krankenhaus. "Die Frau mit krankem Kind mit einer verheirateten Frau bescheißen kannst du auch", schrieb der Ex von Amira dazu und schoss damit erneut gegen den Mentor.

Diese Anspielung war nur eine von vielen in den vergangenen Wochen. Zuletzt teilte die Noch-Ehefrau öffentlich in ihrem Podcast "Liebes Leben" gegen den Vater ihrer zwei gemeinsamen Kinder aus. "Aber eine sehr gute Mischung ist, dass sie optisch viel von mir haben", stichelte die Moderatorin.

Anzeige

Instagram / amira_m.aly Amira Pocher mit ihrem Mann Oli und dem gemeinsamen Sohn, Januar 2020

Anzeige

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Amira Pocher, Influencerin

Anzeige

Was haltet ihr von Olivers Vorwürfen gegen Biyon? Ich finde es gerechtfertigt! Das ist peinlich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de